Küresel Salgın: Coronavirüs 28 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Deniz Kilislioğlu, konukları Kardiyolog Bengi Başer ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Ceyhan ile 1 Haziran'da başlayacak "yeni normal hayat"ın nasıl olacağını masaya yatırıyor.
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NTV 29.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 29.05.2020 - 10:17
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