Küresel Salgın: Coronavirüs 29 Nisan 2020

"Küresel Salgın"da Seda Öğretir, konukları Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kenan Midilli ve Alpay Azap ile Türkiye'de salgının ne aşamada olduğunu ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.

NTV 30.04.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 11:36

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