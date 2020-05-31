Küresel Salgın: Coronavirüs 30 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Ahmet Yeşiltepe, konukları Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan, Hematoloji Uzmanı Mustafa Çetiner ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Sıla Akhan ile Pazartesi günü başlayacak "yeni normal hayat"ın nasıl olacağını masaya yatırıyor.

NTV 31.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 10:16

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