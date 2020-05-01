Küresel Salgın: Coronavirüs 30 Nisan 2020

"Küresel Salgın"da Ahmed Arpat, konukları Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, İç Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Mustafa Çetiner ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dilek Arman ile Türkiye'de salgının ne aşamada olduğunu ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.

NTV 01.05.2020 - 12:02 | Son Güncelleme : 01.05.2020 - 12:27

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