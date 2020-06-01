Küresel Salgın: Coronavirüs 31 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Deniz Kilislioğlu, konukları Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Halk Sağlığı Uzmanı Nur Baran Aksakal ve Gülay Korukluoğlu ile 1 Haziran'da başlayacak "yeni normal hayat"ta neler dikkat etmemiz gerektiğini masaya yatırıyor.

NTV 01.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 09:46

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