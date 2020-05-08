Küresel Salgın: Coronavirüs 7 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Ahmed Arpat, konukları Berrin Pehlivan, Aytuğ Altundağ ve Bilim Kurulu üyesi Hasan Tezer ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini, Coronavirüs hakkında merak edilenleri ve normalleşme sürecini masaya yatırıyor.

NTV 08.05.2020 - 12:50 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 13:18

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