Küresel Salgın: Coronavirüs 7 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Ahmed Arpat, konukları Berrin Pehlivan, Aytuğ Altundağ ve Bilim Kurulu üyesi Hasan Tezer ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini, Coronavirüs hakkında merak edilenleri ve normalleşme sürecini masaya yatırıyor.
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NTV 08.05.2020 - 12:50| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 13:18
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