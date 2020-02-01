Kuyucaklı Yusuf'tan Kürk Mantolu Madonna'ya... (Hayat Bir Sanat 1 Şubat 2020)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı “Hayat Bir Sanat” için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. “Hayat Bir Sanat”ın yeni bölümünde; sohbetin ana kahramanı Türk edebiyatının önemli yazarlarından ve şairlerinden olan Sabahattin Ali. Mehmet Barlas ile Selim İleri, Kuyucaklı Yusuf’tan Kürk Mantolu Madonna’ya uzanan ve edebiyatımızın klasikleri arasında yer alan eserlerinin ışığında Sabahattin Ali’nin edebi kişiliği üzerine derin bir sohbete imza atıyor. “Hayat Bir Sanat” 25 Ocak Cumartesi 12.20’de NTV’de.
NTV 25.01.2020 - 09:06| Son Güncelleme : 01.02.2020 - 13:21
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