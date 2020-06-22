"Levrekli Yalancı Sarma" tarifi (Mutfağın Şefleri 22 Haziran 2020)

Mutfak bir sanattır... Onlarsa yemeği sanat eserine dönüştürenler... Mutfağın şefleriyle tanışın!
İyi yemek yapmanın incelikleri; kültürün, deneyimin, yeteneğin, emeğin, özverinin, yaratıcılığın ve estetiğin mükemmel uyumuyla buluşuyor...
Myk Gastro Arena’da çekilen Mutfağın Şefleri’ne bu hafta; d.ream Marka Şefi Melih Demirel konuk oluyor ve herkesin evde kolaylıkla yapabileceği “Levrekli Yalancı Sarma” tarifi veriyor. Cüneyt Asan ile “Mutfağın Şefleri” 22 Haziran Pazartesi saat 10:40’da NTV’de...

NTV 22.06.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 11:18

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