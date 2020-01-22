Libya düğümü nasıl çözülecek? (Siyasi İşler 21 Ocak 2020)
Siyasi İşler'de Ahmed Arpat, konukları Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran ve Mustafa Balbay ile Berlin’de gerçekleştirilen Libya Konferansı'nın yansımalarını, İdlib’deki ateşkes sürecinin bozulması ve iç siyasette yaşanan FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasını konuklarla enine boyuna değerlendiriyor.
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