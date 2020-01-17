Libya'da ateşkes sağlanabilecek mi? (Hafta Biterken 17 Ocak 2020)
Libya'da ateşkes sağlanabilecek mi? Ülkede, Birleşmiş Milletler'in de meşru kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Fayez El Saraj'a karşı savaşan Halife Hafter ateşkesi kabul edecek mi? İran, Kasım Süleymani sarsıntısı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken, yeni bir protesto dalgasıyla karşı karşıya. Sokaklardan rejim karşıtı sesler yükseliyor. İngiliz kraliyet ailesinde deprem yaşandı. Prens Harry ve eşi Kraliyet'teki temsil görevlerinden çekildi. Ve Oscar ödülleri için adaylar açıklandı. Tören için geri sayım başladı. Dünyanın en pahalı organizasyonlarından biri olan Oscar'ların ortalama maliyeti ne? Hafta Biterken, her Cuma saat 16.15'te NTV'de...
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