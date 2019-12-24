Libya’da kim, ne yapmak istiyor? (Pasaport 23 Aralık 2019)
Libya dünyanın gündeminde. Ülke hem Akdeniz’deki mücadele hem de enerji açısından önemli. Dünyanın birçok gücünün yanı sıra Türkiye de Libya’daki mücadelenin içindeki en önemli aktör. Libya’yla tarihsel ilişkisi bulanan Türkiye meşru hükümete destek veriyor. Peki, Libya’da kim ne yapmak istiyor. Hangi ülke kimi destekliyor? Mete Çubukçu ile Pasaport Libya’daki iç ve dış güçlerin mücadelesini ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 23 Aralık Pazartesi 21.00’de NTV’de.
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