Libya'da şimdi ne olacak? (Dünyanın Haberi 14 Ocak 2020)
Libya'da yeni bir süreç başlayabilirdi ama General Hafter'in uzlaşma konusunda isteksiz tavrı aşikar. Peki şimdi ne olacak? Libya'daki son gelişmeler ekrana taşınıyor. Siyasi ve sıcak gelişmelerin yanı sıra hayatı değiştirecek bilim, teknoloji ve sağlık haberleri de Dünyanın Haberi'nde.
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