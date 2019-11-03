Liman Günlüğü 2 Kasım 2019

24 saat kalabalık sokaklar, renkli balıklarla dolu bahçeler, tarihi tapınaklar ve Uzakdoğu’nun Pasifik kıyılarında geçen bir gemi yolculuğu... Liman Günlüğü, her Pazar 11.20’de NTV’de.

Dünyayı gemiyle gezen program; Liman Günlüğü, Uzakdoğu kıyılarındaki yolcuğuna devam ediyor... Sinan Kunter ile Liman Günlüğü’nün rotasında bu hafta; Güney Kore ve Japonya’dan iki ayrı şehir var. İlk olarak Busan kentindeki Kore Şehitliği ziyaret edilecek, kentin simgesel yapıları ekrana gelecek. Ardından Japonya’ya dümen kırılacak ve Manga kenti Sakaiminato gezilecek.

Sinan Kunter ile Liman Günlüğü, 3 Kasım Pazar 11.20’de NTV’de.