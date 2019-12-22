Liman Günlüğü İtalya ve Fransa kıyılarında... (22 Aralık 2019)

Liman Günlüğü bu hafta İtalya ve Fransa kıyılarında! Şarkılara konu olmuş romantik bir kasaba ve tarihin akışına yön veren iki kent... Liman Günlüğü'nün rotasında bu kez İtalya'da Portofino, Cenova ve Fransa'da Toulon var. Sinan Kunter ile Liman Günlüğü, 22 Aralık Pazar 11.20'de NTV'de.

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