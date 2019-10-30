Liman Günlüğü Japonya kıyılarında... (27 Ekim 2019)
24 saat kalabalık sokaklar, renkli balıklarla dolu bahçeler, tarihi tapınaklar ve Uzakdoğu'nun Pasifik kıyılarında geçen bir gemi yolculuğu... Liman Günlüğü, 27 Ekim Pazar 11.20'de NTV'de başlıyor. Sinan Kunter, Liman Günlüğü'nde dünyanın farklı kentlerini gemiyle gezerek ekrana taşıyor. Liman Günlüğü'nün rotasındaki ilk ülke Japonya. Japonya kıyılarındaki gemi turu, başkent Tokyo ile başlıyor, inci şehri Toba ve bahçeleriyle meşhur Takamatsu ile devam ediyor. Sinan Kunter ile Liman Günlüğü, 27 Ekim Pazar 11.20'de NTV'de.
NTV 30.10.2019 - 16:53| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 17:38
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