Liman Günlüğü’nün Japonya yolculuğu sürüyor (24 Kasım 2019)
Geleneksel danslar, samuraylar, binlerce kişinin yürüdüğü sokaklar... Liman Günlüğü'nde Japonya yolculuğu Sakata, Kanazawa ve Tokyo ile devam ediyor. Sinan Kunter ile Liman Günlüğü her Pazar 11.20'de NTV'de. Dünyayı gemiyle gezen program Liman Günlüğü, Japonya kıyılarındaki yolcuğuna devam ediyor... Sinan Kunter ile Liman Günlüğü'nün rotasında bu hafta, ülkenin batı kültüründen tamamen uzak yaşayan kent Sakata, samuraylar şehri Kanazawa ve başkent Tokyo var. Geleneksel Japon dansları, samuray kültürü, insansız çalışan lokantalar, binlerce kişinin yürüdüğü sokaklar ekrana gelecek. Sinan Kunter ile Liman Günlüğü, 24 Kasım Pazar 11.20'de NTV'de.
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