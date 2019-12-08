Liman Günlüğü’nün rotası Akdeniz kıyıları (8 Aralık 2019)
Liman Günlüğü'nun rotasında bu kez Akdeniz kıyıları var... Sinan Kunter ile Liman Günlüğü her Pazar 11.20’de NTV’de. Sanatın başyapıtları... Üstüne romanlar yazılan meydanlar... Birer simge haline gelmiş lezzetler... Gelenekleriyle yaşayan kentler... Sinan Kunter, Liman Günlüğü'nü yazmaya İtalya kıyılarında devam ediyor. Cruise gemisiyle Başkent Roma'da başlayan yolculuğun rotasında, yatık kulesiyle ünlü Pisa ve sanat tarihine yön veren şehir Floransa var. Sinan Kunter ile Liman Günlüğü, 8 Aralık Pazar 11.20’de NTV’de.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.