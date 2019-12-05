Londra’daki kritik NATO zirvesinden hangi sonuçlar çıktı? (Gündem Masası 4 Aralık 2019)
Gündem Masası'nda Seda Öğretir, konukları Mehmet Barlas, Filiz Katman, Uluç Özülker ve Mustafa Kibaroğlu ile Londra’daki NATO zirvesinin sonuçları değerlendirilirken, Macron’un hedefi neydi?, NATO’nun geleceği nasıl şekillenecek?, Türkiye’nin NATO’daki geleceği nedir?, ABD NATO’da ne yapmak istiyor?, Avrupa devletleri ne yapmak istiyor? gibi birçok soruya yanıt aranıyor.
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