Mayıs'ta ihracat 9,9 milyar Dolar (Geri Sayım 3 Haziran 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Garanti Yatırım Araştırma Koordinatörü Tufan Cömert'ti. Cömert, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, Mayıs ayı enflasyonunu, kredi paketlerini, döviz ve altındaki son durumu konuşuyor.
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