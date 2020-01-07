"MB faiz indirimine devam eder" (Geri Sayım 7 Ocak 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu'ydu. Merkez Bankası'nın 16 Ocak'taki toplantısına değinen Gündoğdu, "Faiz indiriminin sürmesini bekliyorum" dedi.
NTV 07.01.2020 - 10:35| Son Güncelleme : 07.01.2020 - 10:59
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