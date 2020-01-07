"MB faiz indirimine devam eder" (Geri Sayım 7 Ocak 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu'ydu. Merkez Bankası'nın 16 Ocak'taki toplantısına değinen Gündoğdu, "Faiz indiriminin sürmesini bekliyorum" dedi.

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