Meme kanseri erken evrelerde nasıl teşhis ediliyor? (eN Sağlıklı Sohbetler 16 Şubat 2020)
Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Üroonkoloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile birlikte konunun uzmanlarıyla eN Sağlıklı Sohbetler'de tartışıyor. Meme kanseri erken evrelerde nasıl teşhis ediliyor? Belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? Meme Cerrahisi ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Cem Yılmaz merak edilen soruları yanıtlayacak. En Sağlıklı Sohbetler, 16 Şubat Pazar 19.10'da NTV'de.
NTV 16.02.2020 - 19:00| Son Güncelleme : 17.02.2020 - 10:24
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.