Meme kanseri nasıl teşhis edilir? Tiroid hastalıklarının belirtileri neler? (eN Sağlıklı Sohbetler 19 Ocak 2020)
Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Üroonkoloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile birlikte konunun uzmanlarıyla MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler'de tartışıyor. "Meme kanseri erken evrelerde nasıl teşhis edilir?", "Tiroid hastalıklarının belirtileri neler?" Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Atalay merak edilen soruları yanıtlayacak. En Sağlıklı Sohbetler, 19 Ocak Pazar 19.10'da NTV'de.
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