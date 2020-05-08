Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri (Geri Sayım 8 Mayıs 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Koç Ünv. Öğr. Üyesi Prof. Selva Demiralp'tı. Demiralp, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, dış ticaretteki salgın etkisini, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 08.05.2020 - 12:21 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 12:36

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