Merkez Bankası faiz indirimine devam eder mi? (Geri Sayım 9 Haziran 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Coface Ekonomisti Selim İyigün'dü. İyigün, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 09.06.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 10:39

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