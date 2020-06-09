Merkez Bankası faiz indirimine devam eder mi? (Geri Sayım 9 Haziran 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Coface Ekonomisti Selim İyigün'dü. İyigün, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.
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NTV 09.06.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 10:39
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