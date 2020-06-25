Merkez bankası faiz kararı bugün açıklanacak (Geri Sayım 25 Haziran 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Melda Yücel Kocaalp'in konuğu Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Selva Demiralp'ti. Demiralp, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, IMF'nin açıklamalasını, Merkez Bankası'nın faiz beklentisini, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.
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