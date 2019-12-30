"Merkez Bankası zorunlu karşılık tarzı adımları artırabilir" (Geri Sayım 30 Aralık 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten'di. Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımını değerlendiren Ökten, önümüzdeki dönem bu tarz hamlelerin daha fazla hayata geçirilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Ökten, Merkez Bankası'nın politika faizinden ziyade bu alt araçları kullanmasını beklediğini dile getirdi.
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