"Merkez Bankası’ndan faiz indirimi bekliyorum" (Geri Sayım 22 Kasım 2019)

Bu sabah Geri Sayım’da Berfu Güven’in konuğu NoorCM Pazarlama Müdürü Ahmet Uluhan’dı. Uluhan’a göre; Merkez Bankası Aralık ayı toplantısında faiz indirimine gidecek, buna karşın Türk Lirası uzun bir süre belli bir bantta hareket etmeye devam edecek.

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