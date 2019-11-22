"Merkez Bankası’ndan faiz indirimi bekliyorum" (Geri Sayım 22 Kasım 2019)
Bu sabah Geri Sayım’da Berfu Güven’in konuğu NoorCM Pazarlama Müdürü Ahmet Uluhan’dı. Uluhan’a göre; Merkez Bankası Aralık ayı toplantısında faiz indirimine gidecek, buna karşın Türk Lirası uzun bir süre belli bir bantta hareket etmeye devam edecek.
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