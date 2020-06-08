Merkez Bankası'ndan yeni adım (Geri Sayım 8 Haziran 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu'ydu. Yeşiloğlu, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.
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NTV 08.06.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 11:11
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