"Merkez Banksı bu toplantıda da faiz indirir" (Geri Sayım 17 Şubat 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Gedik Yatırım/Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'dı. Merkez Bankası'nın çarşamba günkü faiz toplantısına değinen Boğan, "Muhtemelen bir faiz indirimi gelecek. En son 75 baz puan olmuştu bu sefer ya 50 ya da 25 baz puan olur" dedi.
NTV 17.02.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 17.02.2020 - 16:58
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