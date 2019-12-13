"Merkez faiz indirimine ara verebilir" (Geri Sayım 13 Aralık 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Piri Reis Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'ydu. Aslanoğlu, Merkez Bankası'nın önümüzdeki birkaç ay faiz indirimlerine ara verebileceğini söyledi.
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