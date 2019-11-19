Mobil sağlık ekiplerinin sağladığı kolaylıklar neler?... eN Sağlıklı Sohbetler 17 Kasım 2019
Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Doktor Talat Muratoğlu ile birlikte konunun uzmanlarıyla MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor. İstanbul’da sağlık hizmeti ve sistemi ne durumda? Aile hekimliği ve koruyucu hekimliğe düşen görevler neler? İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Esra Şahin merak edilenleri yanıtlayacak. En Sağlıklı Sohbetler, 17 Kasım Pazar 19.15’te NTV’de.
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