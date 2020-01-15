Moskova'daki Libya'da ateşkes görüşmelerinde neler yaşandı? (Siyasi İşler 14 Ocak 2020)

Siyasi İşler'de Ahmed Arpat, konukları Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran, Barış Doster ve Ufuk Uras ile Moskova’da yapılan Libya’da ateşkes görüşmeleri ile Hafter’in kalıcı ateşkes görüşmelerinde neden masadan kalktığını değerlendiriyor. Ayrıca; Rusya ile İdlib’de varılan yeni ateşkesin kalıcılığı analiz ediliyor.

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