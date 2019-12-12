"Mucize 2" ekibi NTV'de (Gece Gündüz 11 Aralık 2019)
Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk" Cuma vizyona giriyor. Filmin oyuncu kadrosundan Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Şenay Gürler ve Levent Sülün filme dair detayları 2 Aralık Pazartesi 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatıyor.
NTV 12.12.2019 - 09:09| Son Güncelleme : 21.12.2019 - 09:14
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