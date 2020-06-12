Mucize ameliyatın öyküsü NTV'de (Hafta Biterken 12 Haziran 2020)
Dünya ve Türkiye, ara verdiğimiz bu 3 aylık süreçte Coronavirüs ile mücadele etti. O mücadele hala devam ediyor. Salgın bitmiş değil... Ölümler ve yeni vakaları görmeye devam ediyoruz. Bu arada salgına rağmen, dünya yeni bir protesto dalgası yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi, salgına rağmen, milyonları sokağa döktü. Orada başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler, diğer ülkelere de yayıldı. Bu haftanın umut veren haberi... Derman ve Yiğit'in hikayesi... Kafaları yapışık doğan ikizlerin tedavi süreciyle... 6 aylık süreci onların doktorlarından dinleyeceğiz...
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NTV 12.06.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 12.06.2020 - 17:29
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