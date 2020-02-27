Murathan Mungan “2020 Model” şarkıları Gece Gündüz'de anlatacak (26 Şubat 2020)

26 farklı ismin Murathan Mungan’ın yeni şarkı sözlerinde buluştuğu albüm “2020 Model” müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Nazan Öncel, Derya Köroğlu, Jehan Barbur, Teoman, Şebnem Ferah, Kalben, Cem Adrian gibi müzik dünyamızın önemli yorumcularının yer aldığı albümle ilgili bütün detayları Murathan Mungan 26 Şubat Çarşamba günü saat 17.35'te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.

NTV 27.02.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 09:30

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