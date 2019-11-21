"Naim: Cep Herkülü" filminin ekibi NTV'de (Gece Gündüz 20 Kasım 2019)
Küçük bir çocukken başladığı halter kariyerine sayısız Avrupa ve dünya şampiyonluğu sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Naim: Cep Herkülü" 22 Kasım'da vizyona giriyor. Filmin kalabalık oyuncu kadrosu gala heyecanını Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de paylaşacak. Gece Gündüz, 20 Kasım Çarşamba 17.30'da NTV'de.
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