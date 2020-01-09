NATO Ortadoğu'ya nasıl girecek ve ne yapacak? (Dünyanın Haberi 9 Ocak 2020)
Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu programda Iraklı bir Ezidi ailenin yıllar sonraki buluşması da ekrana geliyor. Dünyanın Haberi, dünyadaki önemli gelişmeleri, özel dosyalar ve farklı ülkelerden canlı bağlantılarla ekranlarınıza taşıyor. Siyasi ve sıcak gelişmelerin yanı sıra hayatı değiştirecek bilim, teknoloji ve sağlık haberleri de Dünyanın Haberi'nde.
NTV 09.01.2020 - 18:02| Son Güncelleme : 10.01.2020 - 10:36
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