NATO Zirvesi öncesi gerginlik (Yakın Plan 29 Kasım 2019)

Ahmed Arpat'ın sunduğu haber program, o güne damgasını vuran ya da ertesi günün gündemini yaratacak olayları 'Yakın Plan'a alıyor. Ahmed Arpat, konukları Oral Çalışlar, Mahmut Övür ve Kürşad Zorlu ile NATO Zirvesi öncesi Fransa ile yaşanan YPG gerilimini, Alevilere yapılan çirkin saldırıyı ve siyasette yeni parti hazırlıklarını masaya yatırıyor.

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