NATO zirvesinde YPG krizi nasıl aşıldı? (Hafta Biterken 6 Aralık 2019)
NATO zirvesinde YPG krizi nasıl aşıldı? PISA Testi'nin 2018 sonuçları açıklandı. Türkiye 2015'e göre bir ilerleme kaydetti. Teste girecek öğrenciler nasıl seçiliyor? Bir düşünceyi ya da duyguyu ifade etmek için kullanılan küçük dijital karakterler. Emojiler... Sadece hayatımıza değil, üniversitelerin müfredatlarında. Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor. Hafta Biterken, her Cuma saat 16.15'te NTV'de..
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.