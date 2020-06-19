Nazan Öncel'den sürpriz klipler (18 Haziran 2020)

Nazan Öncel'den sürpriz klipler, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nden özel seçki: Yeni Yurtlar, "Pirabok"a İtalya'dan ödül, 3 boyutlu "Kaleiçi", Borusan Filarmoni Orkestrası'nda yeni dönem... Bu haberler ve daha fazlası Gece Gündüz'de.
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NTV 19.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.06.2020 - 09:06
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