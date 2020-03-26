Nil Karaibrahimgil'den "Evde kal" şarkısı (Gece Gündüz 25 Mart 2020)
Müzisyenler, sosyal medyadan "Evde kal" mesajları paylaşmaya, bu zor günlere şarkılarıyla destek olmaya devam ediyor. O isimlerden biri de Nil Karaibrahimgil... Sanatçı, yazdığı yeni şarkısında bu dönemde hissettiği duyguları anlattı.
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NTV 25.03.2020 - 18:00| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 10:20
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