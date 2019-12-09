Nobel Edebiyat Ödülü Müslüman katliamlarını mazur gösteren Peter Handke'ye veriliyor... Dünyanın Haberi 9 Aralık 2019
“Dünyanın Haberi” dünyadan haberdar olmak İçin benzersiz bir program.. Bu bölümde Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Avusturyalı edebiyatçı Peter Handke’nin Bosna savaşındaki Sırpların işlediği suçları ve katliamlarını nasıl mazur ve meşru gördüğü anlatılıyor. Ayrıca Kainat Güzellik Yarışması ile Noel kutlamaları nedeniyle haber ajanslarının gündemine giren “Noel Baba eğlenceleri” de bu bölümün diğer konu başlıklarını oluşturuyor. Ahmet Yeşiltepe’nin sunduğu program hafta içi her gün saat 16:30’da NTV izleyicisi ile buluşuyor.
NTV 09.12.2019 - 17:10| Son Güncelleme : 09.12.2019 - 17:34
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