Normalleşme verilere ne zaman yansır? (Geri Sayım 27 Mayıs 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu İKÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sinan Alçın'dı. Alçın, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, normalleşmenin ekonomiye etkisiyle döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.
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NTV 27.05.2020 - 10:52| Son Güncelleme : 27.05.2020 - 11:08
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