NTV'de yeni yıl (Gece Gündüz 31 Aralık 2019)

NTV, "Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları"yla en anlamlı yılbaşı programını ekrana taşıyacak. Birbirinden ünlü sanatçılar, albümdeki şarkıları yılbaşı akşamı Darülaceze'ye destek için söyleyecek. Sanatçılar, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 100 bine yakın ihtiyaç sahibi kişiye ev sahipliği yapan Darülaceze için bağış çağrısı yapacak. Darülaceze Başkanlığı'nın 1895 SMS hattına gelecek bağışlarla ihtiyaç sahiplerine kaynak sağlanması hedefleniyor.
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