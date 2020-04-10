NTV'ye Sorun 10 Nisan 2020 (Konuk: Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar)
Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV'ye Sorun... Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, 10 Nisan Cuma Mete Çubukçu'nun sunumuyla NTV'ye Sorun'da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu'nun sunumuyla NTV'ye Sorun, her Cuma 15.20'de NTV'de.
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NTV 10.04.2020 - 15:44| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 17:03
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