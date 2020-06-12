NTV'ye Sorun 12 Haziran 2020 (Konuk: Prof. Dr. Kemal Sayar)
Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Küresel salgın coronavirüs psikolojimizi nasıl etkiliyor? Merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, 12 Haziran Cuma, NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. NTV’ye Sorun, her cuma 15.20’de NTV’de.
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NTV 12.06.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 12.06.2020 - 16:28
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