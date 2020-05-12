NTV'ye Sorun 12 Mayıs 2020 (Konuk: Prof. Dr. Bengi Başer)

Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. NTV’ye Sorun, her salı 15.20’de NTV’de.

NTV 12.05.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 16:26

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