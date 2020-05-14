NTV'ye Sorun 14 Mayıs 2020 (Konuk: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan)
Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 14 Mayıs Perşembe NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. 'NTV’ye Sorun' her perşembe 15.20’de NTV’de.
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NTV 14.05.2020 - 14:58| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 17:37
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