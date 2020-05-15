NTV'ye Sorun 15 Mayıs 2020 (Konuk: Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar)

Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Küresel salgın coronavirüs psikolojimizi nasıl etkiliyor? Merak ettiklerinizi NTV'ye Sorun... Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, 15 Mayıs Cuma NTV'ye Sorun'da izleyici sorularını yanıtlıyor. NTV'ye Sorun, her Cuma 15.20'de NTV'de.

NTV 15.05.2020 - 17:04 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 17:22

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER