NTV'ye Sorun 16 Nisan 2020 (Konuk: Prof. Dr. Ateş Kara)

Küresel salgın Coronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar... Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi korumak için Coronavirüs ile ilgili merak ettiklerinizi NTV’ye Sorun... Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara 16 Nisan Perşembe Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun’da izleyici sorularını yanıtlıyor. Mete Çubukçu’nun sunumuyla NTV’ye Sorun, her Perşembe 15.20’de NTV’de.

NTV 16.04.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 16:46

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